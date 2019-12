Calciomercato Napoli | Zielinski nel mirino dell’Everton | la situazione

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019)neldell’Everton: laNella sua edizione odierna, il quotidiano sportivo Tuttosport si sofferma sulla possibilità di una cessione all’Everton di Ancelotti per Piotr. “A centrocampo gli infortuni di Delph e Gomes hanno aperto una voragine difficile da colmare. E la pista che porta asembra facile da collegare ad Ancelotti. Al momento però è un facile collegamento più che una pista concreta. Ma qualche sondaggio per lui verrà fatto con in, ed anche per Llorente. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI-Inter – Cresce l’attesa per il big-match dell’Epifania Michail Antonio, attaccante del West Ham, si è schiantato con la sua Lamborghini Carlo Ancelotti ha individuato l’attacante per il suo Everton: Dries Mertens Fedele su Sarri: “La Juventus non è nel suo ambiente”-Lobotka – ...

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli, obiettivo #Lobotka per il centrocampo - DiMarzio : Offerta #Dortmund per #Mertens. Ma lui aspetta ancora il #Napoli - DiMarzio : Lavori di #calciomercato in corso tra #Inter e #Napoli?? -