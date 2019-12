Calciomercato Napoli | la Fiorentina vuole Fernando Llorente | gli azzurri ci pensano

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lapotrebbe essere interessata a trattare con ilnella prossima sessione diper il prestito di. L’attaccante spagnolo, che l’anno scorso ha sfiorato la finale di Champions League con la maglia del Tottenham, non è passato inosservato in questi primi mesie piace a diverse squadre, come l’Inter. Come scrive il quotidiano toscano La Nazione, l’iberico potrebbe anche scegliere di trasferirsi a gennaio per giocare con maggiore continuità. Rimane comunque aperta la pista dello scambio con i nerper Matteo Politano. Gattuso è appena arrivato e deve valutare bene i vari elementi della rosa prima di procedere con cessioni eventualmente affrettate. Anche laha cambiato allenatore da poco, esonerando Vincenzo Montella per prendere Giuseppe Iachini. Saranno settimane di studio per i due tecnici, con ...

