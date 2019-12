Calciomercato Milan | sfida al Napoli per Lobotka

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Non solo il: anche ilmette nel mirino Stanislavdel Celta Vigo. I rossoneri puntano al prestito con diritto di riscatto Non c’è solo ilsu Stanislav. Come riporta Sky anche ilha preso informazioni sul centrocampista del Celta Vigo. L’idea dei rossoneri è quella di puntare su un prestito con obbligo di riscatto, anche se i partenopei hanno messo sul piatto una ventina di milioni contro i 25-30 chiesti dal Celta. Ricordando cheè blindato da una clausola rescissoria da 50 milioni. Leggi su Calcionews24.com

