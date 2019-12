Calcio Estero Sky Sport - Programma e Telecronisti 28 e 29 Dicembre

Leggi la notizia su digital-news

(Di sabato 28 dicembre 2019)7 incontri in ESCLUSIVA tra il 28 e il 292019PREMIER LEAGUE20^ Giornata - Si torna in campo dopo il Boxing Day Domenica super derby a Londra: ARSENAL-CHELSEA live anche in 4K HDR con Sky Q satellite Ilinglese tra Natale e Capodanno non conosce soste. Tempo di weekend dedicato alla 20^ giornata in Premier...

CorSport : #Premier, #ManchesterCity battuto a #Wolverhampton: #Guardiola a -14 dal #Liverpool ?? - tuttosport : #Premier, #ManchesterCity ko con il #Wolverhampton: #Guardiola a -14 dal #Liverpool ?? - Cis_1860 : RT @OGiannino: Felice per tifosi Milan all'arrivo di Ibra Ma ITA è singolare Per attirare giocatori di calcio dall'estero (italiani o stran… -