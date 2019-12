Bufera su Huawei: “Pechino l’ha finanziata per 75 miliardi di dollari” (Di sabato 28 dicembre 2019) Huawei ha ribadito di essere a tutti gli effetti un’azienda privata. Il suo fondatore, Ren Zhengfei, ha più volte dichiarato che no, il governo cinese non influenza in alcun modo le strategie di mercato del colosso di Shenzen. Il signor Ren, pur supportando il Partito Comunista cinese, ha specificato infatti che “non esiste nessuna connessione tra le mie convinzioni politiche e il business di Huawei”. Eppure, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, durante l’ascesa che l’ha portata a diventare un colosso mondiale delle telecomunicazioni, Huawei avrebbe ricevuto direttamente da Pechino la bellezza di 75 miliardi di dollari. Di questi presunti aiuti statali, prosegue il quotidiano americano, 46 miliardi sarebbero stati ricevuti dall’impresa sotto forma di prestiti e finanziamenti vari, 30 miliardi dei quali in linee di credito messe a disposizione dalla ... Leggi la notizia su it.insideover

