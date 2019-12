Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 28 dicembre 2019) Fiocco azzurro per l’ex parlamentarese. Ieri sera, venerdì 27 dicembre, è infatti venuto alla luce il suo, a cui l’ex parlamentare e il compagno hanno dato il nome di Achille. Il bambino è venuto alla luce alle 21,15, pesa 4 chili e sia lui che la mamma stanno bene. A dare la notizia è stato il compagno di, l’avvocato Antonio Femia, che ha pubblicato proprio ieri sera una storia su Instagram, con la fotografia che potete vedere qui. Adesso, 41 anni, ha cinque figli, tre femmine e due maschi, ma questo non rappresenta certo un freno per la sua attività politica: come aveva anticipato al Notiziario, attendeva di concludere felicemente la gestazione per poter tornare con piene energie sulla scena politica e riprendere quel suo percorso di avvicinamento alla Lega che tanto ha fatto discutere ma su cui l’ex parlamentare ...

ilNotiziarioInd : Bollate, il Natale porta il quinto figlio per Eleonora Cimbro - - MarcoCapoccetti : RT @frontiere_zero: cappucci, birre e si va Bollate, vandali la notte di Natale: dopo il presepe danni al parco Luther King - frontiere_zero : cappucci, birre e si va Bollate, vandali la notte di Natale: dopo il presepe danni al parco Luther King -