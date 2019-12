Bobo Vieri | Costanza Caracciolo e la figlia Stella | la famiglia ‘sbarca’ sui social Ma

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il 27 ottobre aè stato ospite negli studi di Verissimo ed è proprio lì che ha rivelato, per la prima volta, alcuni dettagli importanti che lo hanno portato a prendere sempre decisioni estreme, che hanno segnato la sua lunga carriera gloriosa, nonché la sua figura come padre e compagno della splendida. L’ex bomber dell’Inter ha parlato anche dello splendido rapporto con i suoi genitori, e non solo. “Sono sempre stato molto mammone, quando sono venuto in Italia scrivevo a mia madre un sacco di lettere che lei tiene ancora nel portafoglio. Mio padre invece parlava poco, ma mi ha sempre sostenuto. Non me l’ha mai detto, ma so che è orgoglioso di me. Mi faceva solo due o tre appunti la domenica sera e quando non diceva nulla ero contento. I miei genitori sono molto aperti, non tutti mi avrebbero dato l’ok per andare dall’ altra parte del mondo”. Senza ...

Franpesca_ : Fb mi ricorda il motivo per cui Bobo Vieri mi bloccò su tuitter nel lontano 2015. Bei momenti. - novasocialnews : Bobo Vieri e Costanza, Natale al mare con Stella. Ma scoppia la lite con un fan #novasocialnews #nonstopnews… - its_FrancescaP : Grazie mille a @vieri_bobo per lo splendido regalo per mio marito @SimonsaysBarbs ( con l’aiuto di mia mamma e de “… -