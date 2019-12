BoB | Best Of Barone | il pasticciere Santi Palazzolo vince la sfida del cannolo vegano

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) "Voi non avete idea di quanto è buono!", afferma Red Ronnie con entusiasmo al termine della quarta clip del BoB,Of. Nella puntata del 16 dicembre delRosso con Optimagazine come media partner, infatti, sono andati in onda i cinque sensi. A tutto ciò che ha a che fare con la bellezza si è unito il gusto, quello nel vero senso del termine.è unsiciliano e come ci insegna la tradizione il leggendarioè un'istituzione. Red Ronnie lo hato a creare per lui uninteramente, sia nella cialda che nel contenuto., del resto, non è nuovo alle sfide. Oltre ad essere stato elettoDell'Anno 2018-2019 si è trovato al centro delle cronache per aver denunciato un tentativo di estorsione ai danni della sua attività presso l'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Palermo. Un paradosso, se ci pensiamo bene, ...

OptiMagazine : BoB, Best Of Barone: il pasticciere #SantiPalazzolo vince la sfida del cannolo vegano, @RedRonnie approva… - GGiorgia1965 : RT @RedRonnie: BoB, Best Of Barone: nel format di Red Ronnie il cantautore Alberto Fortis e il suo amore per i colori e le immagini https:/… - Bob_Lugano_ : @FraBaraghini @davidedesario @leggoit @SkyTG24 Simply the best! Brava Frà -