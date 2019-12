BMW Serie 5 - Nuovi avvistamenti del restyling

Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 28 dicembre 2019) Proseguono i collaudi della nuova BMW5, il cui debutto è previsto per la seconda metà del 2020. Ilè stato avvistato nelle versioni berlina e Touring durante alcuni test sul circuito del Nürburgring.Berlina e Touring. Le vetture immortalate presentano ancora parziali camuffature sul frontale e sul posteriore, dove presumibilmente si potranno osservare i principali cambiamenti (alcuni dei quali già segnalati nel corso dei precedenti). In particolar modo, le foto spia rivelano fanali più sottili, una nuova configurazione interna dei gruppi ottici e un aggiornamento delle prese daria inferiori presenti sul frontale, mentre la griglia, pur subendo qualche leggera modifica, dovrebbe restare fedele alla sua linea tradizionale e non essere ingrandita come quella della7.Gamma motori. La nuova5 proporrà un aggiornamento anche della gamma motori, sia ...

