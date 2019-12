Biathlon | World Team Challenge 2019 | domina la Norvegia | una commovente Dahlmeier saluta

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019) Latrionfa in solitaria neldindo la seconda parte della competizione grazie ad un mix esplosivo di precisione e sostanza sugli sci da parte di Marte Olsbu Røiseland e di Vetle Sjåstad Christiansen. 25″ il ritardo accusato dall’Ucraina di Anastasyia Merkushyna e Dimytro Pidruchnyi, risalita prepotentemente negli ultimi giri, mentre il terzo e ultimo gradino del podio se l’è aggiudicato la Francia di Anais Bescond e Antonin Guigonnat che ha stampato in volata per la delusione del pubblico (a 32″ dalla testa) la coppia tedesca formata da Laurae Philipp Nawrath letteralmente esploso l’ultimo giro. L’Italia di Dorthea Wierer e Lukas Hofer è quinta a 1’03, a causa di un Inseguimento oltremodo negativo al poligono dopo aver vinto la Mass Start che aveva aperto le danze. Grandi delusi della ...

