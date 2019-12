Betis Siviglia | ufficiale l’acquisto di Alena dal Barcellona | i dettagli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019)l’acquisto didal. Il giovane sposa i biancoverdi con la formula del prestito fino a fine anno Ilha annunciato un importante colpo in entrata per il mercato di gennaio. Si tratta di Carles Aleñá, che giunta alla corte dei biancoverdi con la formula del prestito fino alla fine della stagione. I blaugrana lasciano così partire uno dei più grandi talenti degli ultimi anni per dargli spazio e farlo maturare senza troppe pressioni. Il giovane ha già giocato svariate partite sia in Liga sia in Champions League. Leggi su Calcionews24.com

internewsit : UFFICIALE - Carlos Alena al Betis Siviglia. Il Barcellona trattiene Vidal? - - OmniaFootball : Colpaccio del #Betis Siviglia che si assicura Carles #Alena dal #Barcelona! Dopo aver lanciato #FabianRuiz e… - live_serie : ?????Inter, Aleña frena la trattativa Vidal-Inter. Il giovane centrocampista del barça sta per passare in prestito a… -