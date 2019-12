Beautiful | anticipazioni USA | OLI GREEN sarà COLIN | lo spasimante di STEFFY

Leggi la notizia su tvsoap

(Di sabato 28 dicembre 2019) Neanche il tempo di riportarvi lo spoiler su qualcuno che chiederà un appuntamento ache nuove casting news dalle puntate americane digià risolvono il piccolo mistero celato dietro loche, nell’episodio in onda negli Stati Uniti il 3 gennaio 2020, mostrerà un certo interesse per la giovane Forrester. Si tratterà di un volto nuovo interpretato da Oli, attore e modello, che nella soap darà vita al personaggio di. Il giovanissimo ragazzo chiederà alla figlia di Ridge di uscire, ma lei accetterà?: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! In mancanza di notizie più certe, per ora è da considerare il personaggio dicome un ruolo guest, allo stesso modo in cui Leo, precedenti corteggiatore di, apparve in scena per una sola puntata.avrà maggiore fortuna? O il tutto servirà semplicemente a ...

