Basket | Serie A 2019-2020 | l’anno si chiude con Virtus Bologna-Olimpia Milano | fuochi

(Di sabato 28 dicembre 2019) Ai botti di Capodanno sono arrivati con una settimana di anticipo: dopo la stracittadina nel giorno di Natale, ildella pallacanestro nostrana sirà in bellezza con il derby d’Italia,, in programma domani alle ore 15.30 ed eccezionalmente visibile su una rete generalista della tv di Stato (Rai 2). 43 scudetti, 14 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Coppa Intercontinentale, 5 Euroleghe (sotto i suoi vari nomi), 4 Coppe Saporta, 2 Coppe Korac, 1 Champions League, 1 Eurochallenge: questo il ricco palmarès che sarà in campo domani allaSegafredo Arena, dove si affronteranno le due squadre più titolate del panorama cestistico nazionale. Manon è soltanto un appuntamento con la storia, è anche lo scontro più atteso della stagione, la sfida tra le due principali pretendenti al tricolore ...

