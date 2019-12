Basket femminile | Serie A1 2019-2020 | Laura Cremona regala il primo successo stagionale a

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo 11 sconfitte consecutive, Battipaglia ottiene ilinA1di. Le campane sono riuscite a imporsi sul campo di Costa Masnaga, dopo un finale al cardiopalma, con il risultato di 67-68. Partono meglio le ospiti che trascinate dai punti di Jarosz chiudono ilquarto avanti di due punti. Costa Masnaga in apertura di secondo periodo tocca addirittura il -8, sul 20-28, ma in seguito reagisce e, spinta dalle triple di Baldelli, piazza un parziale di 15-4 che le permette di andare all’intervallo lungo in vantaggio di tre punti. Nel terzo periodo i due sodalizi si scambiano più volte la leadership, ma nessuno dei due riesce ad allungare e si va alla frazione conclusiva con Costa Masnaga sopra di appena un punto. Jarosz e Ciabattoni riportano avanti Battipaglia, ma è ancora Baldelli a propiziare il controsorpasso delle ...

