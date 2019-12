Barcellona | Vidal | «Futuro? Ora sono in vacanza ne discuterò al mio ritorno»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 dicembre 2019) È scoppiata la polemica per quanto riguarda il caso. Il cileno è al margine del progetto di Valverde e inoltre richiede alla società dei pagamenti inerenti ad alcuni bonus inseriti nel suo contratto. La guerra quindi è ufficialmente aperta e il calciatore ha affidato tutto in mano ai suoi avvocati. “Mi sembra ingiusto se mancano questi soldi. Se ne stanno occupando il mio rappresentante ed il mio avvocato. Il mio? Oraqui innequando sarò lì (in Spagna)”. Queste le parole del giocatore. Leggi su Calcionews24.com

