Baby Barbara D’Urso e i fratelli Daniela e Alessandro | tutti ‘pazzi’ per la foto dal

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nonostante la sua esuberanza,D’Urso ha sempre deciso di tutelare la sua vita privata. Ultimamente ha reso partecipe i suoi follower del suo viaggio di ‘lavoro’ a Madrid, nonché delle vacanze natalizie trascorse in compagnia dei figli. Ma nessun volto. Solo mani intrecciate che lasciano intuire un momento di serena festività trascorsa nel calore familiare. Il sorriso di Carmelita è forse il bigliettino da visita che da sempre accompagna la conduttrice in tv. Solare e frizzante,non ha un passato del tutto felice. Fu la conduttrice stessa a intervistare la sorella Eleonora. Nate dallo stesso padre, le due hanno avuto una madre diversa e il loro rapporto non è sempre stato sereno. Sul settimanale “DiPiù”, la regina di Mediaset ha confidato: “Sei anni fa Eleonora si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per ...

fanton_barbara : @loveyourfaults Nn credo che vedremo mai il baby shower o niente di simile almeno secondo me poi nn lo so - loveyourfaults : @fanton_barbara Non saprei proprio ?? Magari torna per il bambino? Tipo per il baby shower o qualcosa del genere ?? - barbara_forlani : RT @PediatriaOggi: 'Se ridi di un bambino diverso , lui riderà con te , perché la sua innocenza supera la tua ignoranza”....?? #bambinispec… -