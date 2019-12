Azzolina | “Porterò futuro ragazzi al centro del Paese Manfredi | “Servono sicuramente

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 dicembre 2019) L'annuncio arriva a sorpresa dallo stesso premier, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno: Lucia, fino adesso sottosegretaria 5 Stelle è la nuova titolare del dicastero della Scuola, e il tecnico considerato vicino al Pd, Gaetano, rettore dell'Universita' Federico II di Napoli è il nuovo ministro delle Ricerca e dell'Università. In sostanza, due al posto di uno, Lorenzo Fieramonti, dimessosi meno di quarantott'ore fa.Una preside alla guida del Miur con un obiettivo preciso e ambizioso: "riportero' ie il loroaldell'Istruzione e del". Lucia, gia' sottosegretario all'Istruzione e dirigente scolastico dall'estate scorsa, sara' ministro della pubblica Istruzione. Ha 37 anni, siciliana, due lauree (in filosofia e diritto) e' da sempre impegnata sul fronte scuola dove, dice in un post su Facebook ...

zazoomnews : Governo la neoministra Azzolina commenta l’incarico: «Porterò i ragazzi e il loro futuro al centro del sistema Paes… -