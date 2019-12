Auto contro il muro | tragedia scuote il mondo del calcio | morto portiere 19enne | feriti

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Unanella notteildel. Nelle ultime ore si è verificato un incidente mortale a Pachino in provincia di Siracusa, a perdere la vita Nino Malandrino,del Rosolini, una squadra diche milita nel campionato di Eccellenza. Il calciatore èsul colpo,anche altri due calciatori, F.C. di 20 anni ed M. S. di 23. I due si trovano ricoverati in prognosi riservata all’ospedale “Di Maria” di Avola. L’incidente si è verificato poco prima delle 3 in contrada Luparello, secondo le prime ricostruzioni o, l’sulla quale viaggiavano i tre ragazzi, una Fiat 500 sarebbe finita fuori strada centrando un muretto laterale, l’impatto non ha lasciato scampo al, gravementegli altri due calciatori. Shock nel, ex calciatore stroncato da infarto:ex Nazionale al fianco ...

