Aspettate a riempire il balcone di Cannabis. Come leggere la sentenza della Cassazione (Di sabato 28 dicembre 2019) «La sentenza della Cassazione banalizza il consumo di droga e alimenta una cultura dello sballo e dell’abuso». Massimo Gandolfini, leader del Family Day. Le reazioni alla sentenza della Cassazione sulla coltivazioni ad uso personale di piante di Cannabis stanno già arrivando, anche se non è ancora chiaro, esattamente, cosa cambierà da oggi in avanti. Il 19 dicembre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che coltivare piante ad uso personale non costituisce reato: Non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica. Attività di coltivazione che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore Quindi? Da domani, o meglio dalla prossima primavera, si potrà riempire ... Leggi la notizia su open.online

