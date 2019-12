Ascoli | i convocati per la trasferta del Vigorito | out in 6

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Sono 22 i calciatorida Paolo Zanetti, allenatore dell’, per ladi domani contro il Benevento. Non saranno disponibili, oltre allo squalificato Ninkovic, anche Ferigra, Pucino e gli influenzati Beretta, Chajia e Laverone. Di seguito l’elenco completo: PORTIERI: Lanni, Leali, Novi DIFENSORI: Andreoni, Brosco, D’Elia, Gravillon, Maurizii (n. 29), Valentini CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Scorza, Troiano ATTACCANTI: Ardemagni, Da Cruz, Matos (n. 31), Rosseti, Scamacca. Indisponibili: Beretta, Chajia, Ferigra, Laverone, Pucino Squalificati: Ninkovic Diffidati: Pucino, Troiano. L'articolo, iper ladel: out in 6 proviene da Anteprima24.it.

