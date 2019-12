Argentina | gli indios occupano una fattoria dei Benetton | “Questo è il nostro territorio

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019)mapucheunadeiGlimapucheunadei. È accaduto due giorni fa, precisamente nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, nella Patagonia. Un folto gruppo della comunità indigena è entrato a forza nella‘El Maitén’ di proprietà della ‘Compañía tierras del sur’ del Gruppo, occupandone un ampio appezzamento a rivendicazione di “diritti ancestrali”. In un comunicato diffuso dal gruppo mapuche appartenente al ‘Lof Kurache’ è stato spiegato che con questa operazione “abbiamo iniziato il processo di recupero territoriale del settore El Platero”, per “la necessità primaria di continuare ad esistere come mapuche nel”. Da parte sua la ‘Compañía tierras del sur’ ha risposto ...

fattoquotidiano : Argentina, gli indios mapuche occupano una proprietà dei Benetton: “Vogliamo esistere nel nostro territorio, è un d… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - il_siracusano : #Albatro,arrivano gli argentini #Cuello e #Marquez - #Handball #Argentina #Pallamano #Siracusa -… -