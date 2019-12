Appena esce dal carcere | il marocchino prova a stuprare una 19enne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Gabriele Laganà La giovane è stata aggredita la scorsa notte nel centro storico di Macerata. Lo straniero, in Italia senza fissa dimora, pochi giorni fa era uscito daldi Firenze Ad undi 33 anni finire dietro le sbarre non ha fatto alcun effetto. L’immigrato, pluripregiudicato per reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e in Italia senza fissa dimora, di rigare dritto proprio non ne voleva sapere. Il nordafricano, pochi giorni dopo essere stato scarcerato, ha avuto la malsana idea di tentare di violentare una ragazza di 19 anni nel centro storico di Macerata. Il suo folle proposito, però, è stato vanificato dalla imprevista reazione della giovane che, nonostante la paura, è riuscita a divincolarsi e a fuggire. È stata proprio quest’ultima a fornire alle forze dell’ordine gli elementi utili che hanno permesso di individuare e ...

