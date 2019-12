Antonio Malandrino, portiere del Rosolini, muore a 19 anni in un incidente (Di sabato 28 dicembre 2019) Antonio Malandrino, portiere del Rosolini, muore a 19 anni in un incidente, foto da Facebook, ROMA - Un calciatore di soli 19 anni, Antonio Malandrino, detto Nino, , portiere del Rosolini , è morto in ... Leggi la notizia su blitzquotidiano

Antonio Malandrino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Antonio Malandrino