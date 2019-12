Antonio Banderas | “Amo ancora la mia ex moglie Melanie Griffith La mia attuale compagna?

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “è una bravissima attrice e come tale la rispetto. E l’amo“. Queste le parole diche ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nella quale spiega di avereun rapporto speciale con la ex: “Ci siamo lasciati in modo amichevole e abbiamo un ottimo rapporto. Quando sono a Los Angeles, ci vediamo sempre. Abbiamo deciso di non “seppellire” i 20 anni trascorsi insieme: è rimasta parte della mia famiglia”. Ma come reagisce la nuova, Nicole Kimpel, a questo amore dichiarato per la ex? “Stiamo assieme da cinque anni e nel tempo ha sviluppato una grande comprensione… Sposarci? Lei è già mia. Non abbiamo bisogno di un pezzo di carta per averne la conferma, viviamo insieme e questo è sufficiente. Pensiamo che sposarci sia inutile e anche molto costoso”. L'articolo: ...

