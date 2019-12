Anticipazioni Una Vita | puntate dal 30 dicembre al 3 gennaio

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una, trame prossima settimana: Celia è gravemente malata Nelle prossimedi Unail destino di Celia sarà appeso ad un filo e Felipe sarà distrutto. La soap opera spagnola andrà in onda nel primo pomeriggio di Canale5 dal lunedì al venerdì, saltando soltanto l’appuntamento di mercoledì 1. Ledi Unasvelano che il dottor Quilles visiterà Celia dopo il malore avuto dalla donna e la diagnosi sarà terribile. Il medico racconterà che la moglie di Felipe ha contratto il male che si era diffuso tra gli alluvionati dell’Hoyo e potrebbe non riuscire a superare la malattia. Nelledal 30al 3di Una, Lucia origlierà la conversazione tra il dottore e Celia e resterà sconvolta. Celia chiederà a Padre Telmo di confessarla, convinta ormai di essere in punto di morte a UnaUna ...

Soap_Italia : Anticipazioni spagnole “Una Vita”: Bellita è stata avvelenata, Santiago è un impostore -