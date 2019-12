Anticipazioni Un Posto al Sole trame dal 30 Dicembre al 3 Gennaio 2020 | ecco cosa accadrà

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 dicembre 2019) Vi sveliamo lesettimanali di Unaldal 30 al 3. L’appuntamento con la soap è sempre alle 20.45 su Rai Tre. Unalsettimanali: Unaldal 30al 3Il Capodanno è finalmente arrivato anche a Palazzo Palladini. Ovviamente il clima sarà piacevole e sereno ma gli imprevisti non tarderanno a farsi sentire e ad interrompere ogni tanto il clima di gioia e di festa. Guido e Mariella potrebbero ritrovarsi con due ospiti inattesi per questo Capodanno mentre Renato e Otello saranno alle prese con un veglione davvero fuori dal comune ed insolito! Per una serie di motivi, anche al Vulcano le cose non vanno come dovrebbero… Intanto Viviana con la sua inaspettata presenza a Napoli mette a dura prova la serenità che era tornata tra Filippo e Serena. La ...

