Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: La Fine di Dori Vilches! (Di sabato 28 dicembre 2019) Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Dori Vilches fa soffrire Maria per tutto il percorso di riabilitazione, ma un suo gesto sconsiderato la porta alla Fine. In più, è anche Garcia Morales a sconvolgere del tutto gli equilibri… Dopo l’esplosione avvenuta al matrimonio di Fernando, Maria è rimasta costretta in sedia a rotelle per colpa di una lesione dovuta all’incidente. Nelle recenti Puntate italiane, un medico pagato dal Mesia ha detto alla Castaneda che non potrà mai più riprendersi né camminare. Il luminare, però, era stato corrotto, perché Maria potrebbe tranquillamente riprendersi. A far peggiorare la situazione è la crudele infermiera Dori Vilches. Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: Dori perde la vita! L’infermiera Dori si occupa della salute di Maria ma dimostra di essere senza scrupoli e priva di empatia. Infatti la donna sottopone la ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

