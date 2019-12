Annalena Benini | chi è la giornalista e conduttrice italiana

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 28 dicembre 2019) Chi è latelevisiva: gli esordi, l’incontro col marito Mattia Feltri, la televisione. Laè nata a Ferrara nel 1975 ed è laureata in Legge. Collabora dal 2001 col quotidiano ‘Il Foglio’, fondato da Giuliano Ferrara. Lasi occupa e scrive di costume, di persone, … L'articolo: chi è laè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giuditta_legge : RT @teresaciabatti: Qui Annalena Benini è da Sandro Veronesi, poi passerà da me. E insieme vi mostreremo un oggetto da collezione - per me… - Jonathan_Bazzi : RT @teresaciabatti: Qui Annalena Benini è da Sandro Veronesi, poi passerà da me. E insieme vi mostreremo un oggetto da collezione - per me… - FridaSciolla : RT @teresaciabatti: Qui Annalena Benini è da Sandro Veronesi, poi passerà da me. E insieme vi mostreremo un oggetto da collezione - per me… -