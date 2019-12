Animali trasportati in condizioni irregolari | tre sanzioni nel beneventano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Polizia di Stato, negli ultimi dieci giorni ha intensificato una serie di controlli ad ampio raggio per contribuire a garantire la sicurezza sotto molteplici profili, tra i quali anche quello alimentare. In particolare la Polizia Stradale di Benevento ha sviluppato un articolato piano di controlli ai trasporti divivi verso i mattatoi della zona, che in questo periodo dell’anno sono in piana attività per soddisfare l’aumento della richiesta concomitante con le festività. Sotto osservazione il rispetto della stringente normativa che regola il trasporto internazionale e nazionale diche, oltre a tutelare il benessere deglidurante il viaggio, ha l’obiettivo di verificare la provenienza e la tracciabilità dei capi di bestiame oggetto del trasporto. Per rendere più incisivi i controlli, gli uomini della Polizia Stradale ...

