Ancora Daspo al San Paolo | continua la linea dura

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È proseguita anche a dicembre l’attività della Questura di Napoli a tutela della sicurezza delle competizioni sportive. Dall’inizio del mese, il Questore di Napoli ha emesso provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per lata di due anni nei confronti di 4 persone perché denunciate o condannate per reati in materia di armi o stupefacenti o per rapina. Altri 7, sempre per due anni, sono stati emessi: uno per una condotta di scavalcamento in occasione dell’incontro Napoli-Verona del 19 ottobre; uno per il possesso di un petardo in occasione dell’incontro Napoli-Bologna dell’1 dicembre; uno per aver esploso alcuni petardi all’esterno dello stadionte quest’ultimo incontro; uno per aggressione ad uno steward in occasione dell’incontro Napoli-Atalanta del 30 ottobre; uno per il possesso di un fumogeno in ...

technofab_it : @CoccodrilliViol @firenzeviola_it Ma parecchio sai.. ricordo ancora che lui è uno dei motivi per i quali ho rischiato un daspo ???????? - LorenzoL_14 : @Daniela_RMIT tifoseria all’80% di estrema destra, con daspo in quasi tutti gli stadi d’Europa. un Presidente che a… -