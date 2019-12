Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sposano dopo le nozze di Tina Cipollari?

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 28 dicembre 2019)presto sposiil matrimonio di? Il gossip Alti e bassi in amore: è questa la storia tra. Gli ex concorrenti del Grande Fratello di Barbara D’Urso hanno dovuto fare i conti con un presunto tradimento di lei con Gaetano Arena, immortalato dai paparazzi.ha sempre dato credito alle parole di, non nascondendo un certo dispiacere e disgusto a Pomeriggio Cinque nel vedere quelle foto. In più occasioni, infatti, si è detto convinto che dietro quel bacio ci fosse una regia. Le feste di Natale sembrano aver riportato la serenità nella vita di entrambi e sembrano aver ritrovato la stessa magia che c’era prima della crisi. Il settimanale Nuovo ha lanciato un gossip:si? Magari il tutto potrebbe essere concretizzato subitoil matrimonio di...

