Altro che razzista | il nuovo Zalone torna con un film terzomondista

(Di sabato 28 dicembre 2019) Cinzia Romani L'atteso «Tolo Tolo» sembra girato da Papa Francesco. Il cameo di Vendola Sembra girato da Papa Bergoglio Tolo Tolo, il più che atteso esordio alla regia di Checco(dal primo gennaio in oltre 1000 sale, con Medusa), qui mattatore assoluto: soggetto e sceneggiatura condivisi con Paolo Virzì, musiche originali sue (con Antonio Iammarino e Giuseppe Saponari) e sua l'interpretazione da protagonista. Del resto, è al Papa per primo che Luca Medici, nome anagrafico dell'ammazzasette del box-office, mostrerebbe il suo. Dove i problemi dell'Africa nera e delle sue masse migranti vengono risolti con empatia, spirito d'accoglienza e buonumore. Porti aperti a Ong e barconi, dunque e un filo conduttoreper questa fiaba dal sapore politico che rovescia le aspettative, diciamo sovraniste, legate alla clip Immigrato, diffusa per battere l'acqua al ...

