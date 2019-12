Alto Adige | valanga sulla pista in Val Senales | morte donna e bimba di 7 anni | bimbo è

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Unaha travolto un gruppo di turisti tedeschi sulle piste da sci in Val): unae una bambina di 7sono. Un altro bambino è in gravi condizioni: è stato rianimato sul posto e portato con l’elicottero all’ospedale di Trento. Altri due sciatori sono stati trasportati con ferite lievi all’ospedale di Merano. Sul posto due elicotteri e le squadre di soccorso che stanno verificando la presenza di altri sciatori sotto le masse nevose. Le vittime, tra cui altri due feriti, sono tutte di nazionalità tedesca. Ladi grosse dimensioni si è staccata dal pendio che sovrasta lada sci che dal ghiacciaio, a oltre 3000 metri di quota, porta al fondo valle. La massa nevosa si è staccata nel tratto tra la cosiddetta forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg. Le vittime si trovavanoquando sono state investite dalla ...

