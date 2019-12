Almanacco del 28-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 dicembre 2019)del giorno è sabato 28 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cesario di arabis martire e noi vogliamo ricordare proprio Cesarina dal latino tesar di difficile interpretazione probabilmente derivato da un termine Etrusco un cognome in attestato in epoca romana il riso illustri personaggi primo dei pali Caio Giulio Cesare è una moderata tradizionalista Che talvolta viene presa da Guizzi di modernità e cerchi di adeguarsi al suo tempo quando si arrabbia perché veramente diventa Furioso e perde il controllo di te al tuo partner chiede sicurezza e solidità quando innamorata considera il suo infallibile Proietta su di lui l’immagine paterna a cui è moltoaffezionata e generosa disponibile oltre ogni misura per lei prima di tutto vengono gli amici poi tutti gli altri su questo non cambierà mai opinione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che ...

