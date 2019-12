Alluvione Livorno | perizia sui telefoni della Protezione Civile | “Quello di Nogarin era

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nella notte dell’, tra il 9 e il 10 settembre 2017, il sindaco Filipponon aveva il telefono spento ma nessuno lo chiamò per avvertirlo, prima e durante gli allagamenti in città e soprattutto mentre cresceva il rischio di esondazione dei fiumi che ha poi portato alla morte di otto persone. La Regione Toscana aveva inviato numerosi avvisi di criticità a partire dalle 23.08 del 9 settembre in poi, che avvertivano del peggioramentosituazione meteorologica, ma il primo tentativo di contatto dei responsabiliconfu alle 4.56. L’elemento – inedito nel racconto fatto fin qui sulla ricostruzione di quella notte – è contenuto nei tabulati delle corrispondenze tra il sindaco, l’addetto di turnoLuca Soriani e l’allora capo, l’ex comandante dei vigili ...

