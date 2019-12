Alitalia e le pause caffè da 900 euro (Di sabato 28 dicembre 2019) Simone Di Meo su La Verità oggi racconta la conclusione delle indagini su Alitalia per i debiti dal 2015 al 2017 e dell’accusa di bancarotta fraudolenta nei confronti dei tre manager che hanno guidato l’azienda fino alla dichiarazione di insolvenza: si tratta di Silvano Cassano, Luca Cordero di Montezemolo e Mark Ball Cramer. Il lavoro inquirente, condotto dalla Procura di Civitavecchia (procuratore Andrea Vardaro e pm Allegra Migliorini e Mirko Piloni) e da quella di Roma (aggiunto Gustavo De Marinis) ha affondato il bisturi in particolare nella gestione araba della nostra compagnia di bandiera. Quella che faceva capo alla società emiratina Etihad che, nel 2015, entrò nel capitale sociale con il 4.9 per cento lasciando la maggioranza alla Cai-Midco di cui facevano parte istituti di credito come Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, e colossi ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Alitalia pause Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alitalia pause