Alimenti che aiutano a combattere la costipazione

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Una dieta sana è un grande alleato contro la, ci sono alcuniche tia combatterla. In realtà nessun alimento ha il potere di accelerare o bloccare l’intestino. La cosa corretta è pensare alla dieta nel suo insieme. Sebbene non tutti ne parlino apertamente, laè abbastanza comune. La, chiamata anche stitichezza o stipsi, è una condizione molto frequente, soprattutto tra le donne. Ci sono diversi sintomi correlati come gonfiore addominale, cefalea, malessere generale e irritabilità. In questa condizione, l’intestino non riesce a lavorare bene e provoca dolore fisico in tutto il corpo. Le cause possono essere tante. Tradizionalmente, una persona soffre diquando evacua meno di tre volte a settimana. Se si vuole evitare di soffrire di questa condizione, è importante integrare nella nostra dieta questi ...

GermanaGea : RT @Boborius: @matteosalvinimi Quello che stai facendo è gravissimo. Stai giustificando le persone che non rispettano i disciplinari per la… - comeH2O : @C1Corrado se pensi in quel carrello, che potrebbe usarlo pure uno che come me ama gli animali ma non ama condivide… -