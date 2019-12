Leggi la notizia su kontrokultura

(Di sabato 28 dicembre 2019)non si ferma e continua are la conduttrice Mediaset. Ecco che cosa ha detto l’ex gieffino. GF 15:controD’UrsoD’Urso è tornata, dopo tanti anni, alla conduzione del Grande Fratello. La quindicesima edizione ha visto trionfare, il Tarzan italiano, che nel reality si è contraddistinto per la sua educazione e per i suoi modi pacati e pacifici con tutti. Non solo, nel corso del programma più volteha corteggiato apertamente la conduttrice e tra loro si è creata un’intesa scherzosa e affettuosa. Infatti, dopo il Grande Fratello correva voce che tra loro due fosse successo qualcosa di più, masi era affrettato a dire che si erano scambiati il numero di telefono, si sentivano e si erano visti solamente per una cena. Tuttavia, all’improvviso,ha iniziato ad andare ...

KontroKulturaa : Alberto Mezzetti provoca di nuovo Barbara D'Urso: 'Chi tace acconsente' - - infoitcultura : Barbara D’Urso, Alberto Mezzetti su Instagram fa nuove rivelazioni - infoitcultura : Alberto Mezzetti a Barbara d’Urso: 'Chi tace acconsente' -