Alan Kurdi | i 32 migranti salvati sbarcheranno a Pozzallo

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 28 dicembre 2019) E’ giunto ad una fine lo stallo della, imbarcazione della Ong tedesca Sea-Eye che nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2019 aveva tratto in salvo 32al largo delle coste della Libia: il Viminale gli ha assegnato come porto di sbarco quello didiretta aLa situazione a bordo della nave era stata giudicata critica e difficile dai soccorritori, che avevano evidenziato come tra le persone salvate vi erano anche sei bambini e cinque donne di cui una in stato di gravidanza. Stando al profilo Twitter della Ong, tutte sono di nazionalità libica e in fuga dalla guerra. Nonostante ciò Malta avrebbe loro negato un porto sicuro dove approdare, motivo per cui si sono rivolti all’Italia. Date le condizioni di vulnerabilità dei, per alcuni dei quali era stata chiesta l’evacuazione medica, il ministero dell’Interno ...

RaiNews : #Migranti, Alan Kurdi soccorre 32 persone da imbarcazione in pericolo. Tra di loro anche bambini e una donna incinta - LegaSalvini : ULTIM'ORA, PORTI APERTI - VIMINALE ASSEGNA PORTO POZZALLO AD ALAN KURDI - SkyTG24 : Migranti, 32 persone salvate dalla Alan Kurdi sbarcheranno a Pozzallo -