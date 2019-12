Al via la nuova serie 9-1-1 su Raidue | Anticipazioni lunedì 30 dicembre

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 28 dicembre 2019) Al via lacon Angela Bassett dal titolo “9-1-1” in onda a partire da30suin prima serata La“9-1-1”, in onda su Rai2 a partire da30alle 21.20, racconta di Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci ed … L'articolo Al via la9-1-1 su30proviene da www.meteoweek.com.

simonaale : rientro scampando il diluvio, metto la nuova vestaglia gatto con le orecchie e mi lancio sul divano! diamo il via al pomeriggio perfetto - tgmessinatele90 : “Da gennaio niente trasporto pubblico”, il sindaco De Luca lancia una nuova provocazione -