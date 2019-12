Agrigento, finto invalido al 100% percepisce pensione dal 2014: scoperta truffa da 64mila euro. Le immagini che incastrano il 61enne (Di sabato 28 dicembre 2019) Ha percepito per quasi sei anni indebitamente la pensione di invalidità al 100%, truffando l’Inps per oltre 64mila euro. Per questo la polizia di Agrigento ha rintracciato e deferito in stato di libertà un 61enne. L’uomo, autonomo e deambulante, conduceva una vita normale con tanto di lavoro, ha finto più volte di soffrire di alcune patologie per le quali percepiva la pensione, come mostrano le immagini. Anche negli Uffici della Questura l’indagato, accompagnato da un parente, ha continuato la messinscena. L’accusa è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. L'articolo Agrigento, finto invalido al 100% percepisce pensione dal 2014: scoperta truffa da 64mila euro. Le immagini che incastrano il 61enne proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

