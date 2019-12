Agente penitenziario aggredito e preso a morsi da un detenuto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Francesca Bernasconi L'aggressore, un italiano 43enne, sarebbe affetto da epatite C. Il sindacato: "Così non è più possibile lavorare" Una prognosi di 7 giorni. Tanto è costata ad unl'aggressione di unnel carcere Marassi di Genova. La vicenda Secondo quanto riferito dal segretario regionale del sindacato Uil Pa della polizia penitenziaria, l'uomo, un italiano di 43 anni, avrebbe prima cercato di infilzare l'con un pezzo di ferro di circa 40 centimetri. Poi, non essendo riuscito nel suo intento, l'avrebbe morso violentemente. I colleghi hanno trasportato l'ferito all'ospedale San Martino di Genova, dove i medici lo hanno medicato e gli hanno assegnato una prognosi di 7 giorni. L'episodio è avvenuto nel centro clinico del, dove era rinchiuso il, affetto da epatite C, malattia trasmissibile per via ematica. La ...

lavocedigenova : Marassi: detenuto in carrozzina aggredisce agente penitenziario a morsi - umbriajournal_ : Morte agente penitenziario, ragazzo 26enne indagato per omicidio stradale - cronachecampane : Incendio in cella detenuto salvato da agente penitenziario a Poggioreale -