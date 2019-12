Accordo tra GLC e Parco Nazionale della Sila per monitorare gli uccelli più rari della

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il Presidente delFrancesco Curcio e il Referente del GLC-Gianluca Congi hanno spiegato l’intesa alla presenza del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, venuto a Camigliatellono per parlare delle Zone Economiche Ambientali. Nella giornata di ieri, presso l’hotel Tasso di Camigliatellono, alla presenza del Ministro dell’Ambiente,tutela del Territorio e del Mare, Gen. Sergio Costa è stato presentato per iniziativa di Francesco Curcio – Presidente dele di Gianluca Congi – referente del GLC-, il protocollo d’intesa triennale che vedrà il(in qualità di ente gestore del sito Natura 2000 – ZPSGrande – IT9310301) sostenere il GLC-nelle attività di monitoraggio ornitologico e di sorveglianza del sito. Ministro Costa e Gianluca Congi-1 Il ...

