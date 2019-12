5G e previsioni meteo non vanno d’accordo | allarme dei meteorologi

Leggi la notizia su pantareinews

(Di sabato 28 dicembre 2019) La tecnologia 5G, la quinta generazione tanto attesa per le super congestionate reti mobile, comporterebbe gravi rischi per l’accuratezza dellerologiche, secondo i dati delle agenzie federali e dell’Organizzazionerologica mondiale (OMM).I negoziatori di tutto il mondo hanno annunciato un accordo in una riunione a Sharm el-Sheikh, in Egitto, su come implementare la tecnologia 5G che opera utilizzando specifiche bande di radiofrequenza.Gli studi completati prima delle negoziazioni di agenzie governative statunitensi come la National Oceanic and Atmospher Administration, la NASA e la Marina avevano avvertito che le apparecchiature 5G operanti nella banda di frequenza a 24 gigahertz potessero interferire con le trasmissioni da satelliti in orbita polare utilizzate per raccogliere i datirologici.Tutto sul 5G: fa male alla salute? Quanti dati occorrono ...

fanpage : Previsioni #meteo #29dicembre. Domenica con vento e gelo, neve a bassa quota: ecco dove - TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - zazoomnews : Le previsioni del meteo in Italia per oggi domenica 29 dicembre 2019 - #previsioni #meteo #Italia #domenica -