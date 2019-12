5 nemici dai fumetti di Star Wars più originali di quelli dei film

Leggi la notizia su wired

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dell’ultima trilogia dimolto si può dire, nel bene e nel male, tranne una cosa: che i cattivi sprizzinotà. L’unico villain del tutto inedito, estraneo alle solite famiglie classiche, era il poco carismatico leader supremo Snoke, il cui ruolo è stato decisamente sminuito già nell’Episodio VIII. Peccato, perché sarebbe bastato guardare ai 40 anni diispirati a(pubblicati in Italia da Panini Comics) per trovare dei cattivi ben più affascinanti o, quantomeno,: eccone 5 che mostrano come il lato oscuro dell’universo (espanso e magari non canonico) delle Guerre stellari non si riduca a Darth Vader, Palpatine e Darth Maul. Il Barone Orman Tagge Va bene, il look con occhialetti cyberpunk e pizzetto fa decisamente fine anni ’70, ma il barone Orman Tagge riesce in qualche modo a rivelarsi un degno avversario sia per ...

