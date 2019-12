Zlatan Ibrahimovic torna al Milan | l’ingaggio è ufficiale | lo svedese in campo

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ora è davveroè un nuovo giocatore del. Lonel capoluogo lombardo dove ha già giocato tra il 2010 e il 2012 vincendo anche uno scudetto, l’attaccante ha firmato un contratto di sei mesi e vestirà dunque la maglia rossonera fino al termine della stagione in corso. L’annuncio è stato dato dalla stessa società che si affida al 38enne per cercare di uscire da una crisi che vede la squadra stazionare a metà classifica in Serie A e che è reduce dalla scoppola rimediata in casa dell’Atalanta (sono 5-0, peggior ko in campionato degli ultimi 21 anni). Il fuoriclasse scandinavo dovrà dare una scossa a tutto lo spogliatoio e spetterà a lui scaldare San Siro nel momento peggiore della storia recente, il suo esordio è già previsto per il 6 gennaio quando ilaffronterà la Sampdoria di fronte al proprio pubblico....

