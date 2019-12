Yakuza | Like a Dragon | in uscita il prossimo anno | trama e gameplay

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019), inilL’ottavo capitolo della serieè in dirittura d’arrivo, portando con sé nuove meccaniche rispetto ai titoli precedenti; vediamo insieme cosa ci riserverà laed il, come un dragoè l’ottavo capitolo della serie principale ed è sviluppatto Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da Sega; ha delle meccaniche da JRPG (gioco di ruolo giapponese), con un nuovo protagonista e può essere considerato un reboot della saga; il nuovo personaggio si chiamerà Ichiban Kasuga che prenderà il posto di Kazuma Kiryu. Il sistema di combattimento è stato rivisto; dapprima in stile picchiaduro in tempo reale ora è divenuto un RPG a turni con team da massimo quattro personaggi, oltre ad altre meccaniche del genere come classi, invocazioni, armi, crafting e dungeon. ...

