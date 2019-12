Whatsapp | terza spunta blu in arrivo?

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La prima grande novità dinel 2020 sarà l’dellablu? Dopo anni in cui abbiamo combattuto con l’ansia di dover rispondere al volo ai messaggi ricevuti da parenti e amici perché sapevano esattamente il momento in cui avevamo letto la loro chat, oraè pronta tormentarci con un avviso che ci comunicherà se qualcuno ha fatto uno screenshot della conversazione. No, in realtà non accadrà niente del genere perché la notizia sull’di unablu è una bufala che ciclicamente viene riproposta all’interno dell’app di messaggistica., lablu e gli screenshot Negli ultimi giorni, sta circolando un messaggio suche informa sulla nuova funzionalità in via di sviluppo, allegando un’immagine «rubata» da alcuni fortunati ...

