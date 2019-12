WhatsApp | la Polizia di Stato avverte | “Usare gli adesivi può essere illegale”

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Glidipossonoillegali LaPostale ha diffuso una nota rivolta a genitori e ragazzi che utilizzano in modo improprio gli “” di, sottolineando come questi possano diventare contenuti illegali. Glisono servizi multimediali che, a differenza delle GIF e delle emoticon, messe a disposizione direttamente dalle app di messaggistica instantanea, è possibile creare da soli e diffondere susenza controlli, in modo virale. Per questo ladi, in seguito ad alcune attività di monitoraggio, ha deciso di sottolineare come queste immagini possano avere a volte “un contenuto offensivo, violento, discriminatorio, antisemita, nonché pedopornografico”, e che diffonderle potrebbe costituire un vero e proprio reato. “Questo tipo di servizio sta ricevendo il consenso degli utenti preadolescenti e ...

