Wanda Nara esagerata | il bikini non contiene il seno FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo il Natale è ora di andare in vacanza: quale meta migliore se non la spiaggia? Per i vips ormai i maglioni caldi e la neve sono vecchia storia, non da meno dunqueha deciso di fare rotta verso le calde spiagge tropicali. A suggellare l’inizio di questa vacanza, uno scatto davvero bollente. Una vera sirena Le star si stanno davvero godendo queste vacanze natalizie in grande stile. Molte sono infatti le vips che hanno scelto di dedicare del tempo al relax proprio in una spiaggia assolata, addormentandosi con il dolce rumore del mare.sfoggia per l’occasione un costume a due pezzi davvero particolare, pieno di colori sgargianti e fluo: che sia la moda della prossima estate 2020? Ancora difficile a dirsi, ma sicuramente a lei donano moltissimo. Infatti il top, anche se coprente, enfatizza in particolare il suoabbondante ed invitante. ...

prestia_fabio : RT @PC_Chiambretti: Eclettica, intelligente, sexy, tosta... a #CR4LaRepubblicaDelleDonne abbiamo conosciuto meglio l'incredibile Wanda Nara… - silviasplash : RT @anarcomico: Stanotte ho sognato che lo appoggiavo a Wanda Nara in un negozio mezzo di intimo mezzo fastfood e le dicevo 'lo senti Uanda… - PC_Chiambretti : Eclettica, intelligente, sexy, tosta... a #CR4LaRepubblicaDelleDonne abbiamo conosciuto meglio l'incredibile Wanda… -